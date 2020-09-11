بكري للمحليات: "احذروا القبض على سيدة.. الست خط أحمر" (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:46 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
داليا الحسين
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وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رسالة نارية لمسئولي المحليات قائلًا: "احذر تمسك سيدة وتقبض عليها لأنها خط أحمر "، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يقبل بحبس سيدة لكون المنزل باسمها؛ وهناك إجراءات أخرى.

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إنه يجب الالتزام بالقانون ووقف البناء المخالف، معقبا: "عايزين نحافظ على بلدنا وشكلها الجمالي والأرض الزراعية".

وتابع عضو مجلس النواب: "يجب التعامل مع المواطن بإنسانية لتحقيق السلم الاجتماعي وللحفاظ على الوطن".

وعن حجم التصالح على التعديات، أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن العدد الذي سيخضع للتصالح في مخالفات البناء أقل بكثير من العدد الكلي للمخالفات؛ وذلك لوجود 8 فئات في قانون التصالح تنص على إزالة المخالفة بدون تصالح.

واستطرد أن الدولة أثبتت بشكل قوي خلال الفترة الراهنة، أنه لا أحد فوق القانون سواء كان جهة أو شخص، ولا تصالح مع أي تعديات على الآثار أو نهر النيل والبناء على حرم الطرق والسكك الحديدية، وفق ما أقره قانون التصالح.

وعقب أن البناء العشوائي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي والأمن القومي باعتباره مرتعًا للجريمة، ويهدد المرافق حيث يمارس ضغطًا على مرافق الدولة التي خُصصت لتخدم أعداد معينة، ولا تستوعب الزيادات السكانية المفاجئة

ونصح "متحدث الوزراء"، الجميع باستغلال قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعه، متابع: "هذه فرصة تاريخية للجميع.. وهذه الفرصة إذا ذهبت لن تعود، وحافظ على الوحدة السكنية التى تقطن بها".

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سيدة المحليات السيسي الالتزام بالقانون الإعلامي مصطفى بكري

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