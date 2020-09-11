"صحة سوهاج": نحن في مرحلة الترقب والحذر بعد انحسار كورونا بالمحافظة (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:43 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن تكريم محافظ سوهاج لعدد من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة تقديرا لجهودهم خلال موجهة جائحة كورونا يعتبر لفتة جميلة.

وأشار "جميعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن القطاع الطبي بذل مجهود كبير في مواجهة الجائحة، حيث كانوا في الصفوف الأولى في المواجهة، منوها بأن عدد الإصابات في المحافظة يعد على أصابع اليد الواحدة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن النتائج مبشرة جدا، حيث أن المرض في انحسار، متابعا أننا في مرحلة الترقب والحذر.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 81597 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 154 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 100557 حالة من ضمنهم 81597 حالة تم شفاؤها، و5590 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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