"صحة سوهاج": نحن في مرحلة الترقب والحذر بعد انحسار كورونا بالمحافظة (فيديو)

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن تكريم محافظ سوهاج لعدد من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة تقديرا لجهودهم خلال موجهة جائحة كورونا يعتبر لفتة جميلة.





وأشار "جميعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن القطاع الطبي بذل مجهود كبير في مواجهة الجائحة، حيث كانوا في الصفوف الأولى في المواجهة، منوها بأن عدد الإصابات في المحافظة يعد على أصابع اليد الواحدة.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن النتائج مبشرة جدا، حيث أن المرض في انحسار، متابعا أننا في مرحلة الترقب والحذر.



