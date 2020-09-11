التأمينات تنفي صرف المعاشات بكارت "ميزة" فقط (فيديو)

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نفى جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، ما تردد عن صدور قرار بصرف جميع المعاشات من خلال كارت "ميزة" فقط، مشيرًا إلى أن ما تردد شائعة هدفها إثارة البلبلة.



وقال "عوض" في اتصال هاتفي على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "لا أحد يملك تأخير صرف المعاشات عن 6.5 مليون مواطن، وما نقوم به حاليًا هو استبدال كارت المعاش بكارت ميزة وهو ما تم على مدار الثمانية شهور الماضية".



وأضاف "يمكن استخدام كارت ميزة في الشراء من المحلات الكترونيا، لأن الكارت السابق كان خاص بصرف المعاش فقط، ولا يمكن استخدامه في الإيداع أو السحب".



وتابع "ما تردد حول إعطاء الكارت لصاحب المعاش أو المستفيد مقابل 25 جنيه ثمن الكارت غير صحيح، وقيمة الـ25 جنيه تم إيداعها في حسابه وهو ما سيكون لديه عائد يومي على قيمة هذا المعاش وهذا الكارت يتم تسليمه دون أي رسوم أو أعباء".



واستطرد رئيس الهيئة القومية للتأمينات "سيتم استبدال باقي الكروت للستة مليون صاحب معاش أو مستفيد خلال الفترة المقبلة، مفيش حاجة اسمها وقف صرف معاش وهي إشاعة لإثارة البلبلة".







وفي تصريحات سابقة أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامين الإجتماعي أن جميع كروت ميزة والتي يقوم أصحاب المعاشات الحصول عليها لتحويل جميع استحقاقاتهم عليها يتم إستخراجها مجانًا بدون أية رسوم إدارية.



وأشار عوض إلي أن هذا التحول يأتي لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي للسادة أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمجهم في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والالكتروني وسداد كافة الإستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الإستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها بما في ذلك الحصول علي عائد علي رصيد الحساب.



وتابع أن هناك فترة زمنية ما بين 6 إلي 8 شهور سيتم تحويل كافة إستحقاقات أصحاب المعاشات ممن يقومون بالصرف من منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم ما يقارب 6.5 مليون مواطن إلي الصرف عن طريق كارت ميزه تدريجيًا، حيث تم تحويل ما يقارب من النصف مليون مواطن خلال الشهر الجاري.

