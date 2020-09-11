هوت شورت.. رولا سعد تظهر بـ إطلالة صيفية مثيرة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، جمهورها بصور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث ظهرت "سعد" في الصورة بإطلالة جريئة، وهي ترتدي بدي كت اسود عاري الكتفين ومكشوف البطن،مع هوت شورت أسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.

وعلقت "سعد" على الصورة قائلة: "‏‏‏علمتني الحياة أن لا أبكي على ماض لن يعود، علمتني الحياة أن أحب وأسامح، علمتني الحياة أن أبتسم في وجوه العابسين لكي يتعلموا كيف يبتسموا، علمتني الحياة أن أكون متواضعًا ليحترمني الآخرين، علمتني الحياة أن الإنسان ليس بماله وجنسه بل بمبادئه".

في سياق منفصل، طرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل جمال الحريم لفنان خالد سليم خالد سليم

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 19 ساعة

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صدمة في برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعة و 17 دقيقة

فان خال: ديباي سيعاني حال انضمامه إلى برشلونة هذا الميركاتو

منذ 41 دقيقة

الزمالك يتجه نحو صفقة غير متوقعة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

إنبي يُحدد شروطه لانتقال نجمه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

أول صور لـ"صالح جمعة" بعد حادث الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. عرض سويسري للتعاقد مع نجم الأهلي و فايلر يحسم موقفه

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد شاهين ينضم لقائمة أبطال مسلسل "جمال الحريم"

الليلة..انطلاق تصوير "جمال الحريم" لـ نور اللبنانية في المقطم

أحمد كرارة ينضم لفريق عمل مسلسل "جمال الحريم"

بهذه الطريقة نور تروج لمسلسل "جمال الحريم"

نور اللبنانية تستأنف تصوير مسلسل "جمال الحريم"

دينا فؤاد تكشف كواليس مسلسلها "جمال الحريم"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

05:18 م

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

05:01 م

صدمة في برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟