هوت شورت.. رولا سعد تظهر بـ إطلالة صيفية مثيرة
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:02 م
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، جمهورها بصور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
حيث ظهرت "سعد" في الصورة بإطلالة جريئة، وهي ترتدي بدي كت اسود عاري الكتفين ومكشوف البطن،مع هوت شورت أسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.
وعلقت "سعد" على الصورة قائلة: "علمتني الحياة أن لا أبكي على ماض لن يعود، علمتني الحياة أن أحب وأسامح، علمتني الحياة أن أبتسم في وجوه العابسين لكي يتعلموا كيف يبتسموا، علمتني الحياة أن أكون متواضعًا ليحترمني الآخرين، علمتني الحياة أن الإنسان ليس بماله وجنسه بل بمبادئه".
في سياق منفصل، طرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب".
حيث ظهرت "سعد" في الصورة بإطلالة جريئة، وهي ترتدي بدي كت اسود عاري الكتفين ومكشوف البطن،مع هوت شورت أسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.
وعلقت "سعد" على الصورة قائلة: "علمتني الحياة أن لا أبكي على ماض لن يعود، علمتني الحياة أن أحب وأسامح، علمتني الحياة أن أبتسم في وجوه العابسين لكي يتعلموا كيف يبتسموا، علمتني الحياة أن أكون متواضعًا ليحترمني الآخرين، علمتني الحياة أن الإنسان ليس بماله وجنسه بل بمبادئه".
في سياق منفصل، طرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب".
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