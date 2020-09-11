تطوير قرية كفر الشيخ هلال بميت غمر بالجهود الذاتية (صور)

حرص أبناء المجتمع المدني، من أبناء قرية كفر الشيخ هلال، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على تطوير مدخل الوحدة الصحية.





وبلغت تكلفة تطوير الوحدة الصحية، بقرية كفر الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أكثر من ٣٠ ألف جنيه لخدمة أكتر من ١٢ الاف نسمة.





جاء ذلك بالجهود الذاتية لأحد أبناء القرية، وأعرب الأهالى عن سعادتهم بإعادة ترميم سور الوحدة الصحية بعد أن كان آيل للسقوط، وتم تهذيب وتطوير حديقة الوحدة وتنظيمها بالإنترلوك والسيراميك.





وأكد حسن خليل مدير الوحدة الصحية بكفر الشيخ هلال أن الوحدة انشئت منذ ١٩٨٢، وتم تجديدها ٢٠٠٥، مشيدا بجهود المجتمع المدني.





وأضاف المهندس مصطفي فتحي ابو الجمال أحد أبناء القرية، الوحدة الصحية بكفر الشيخ هلال، انها بنفس مستوى مستشفي صهرجت التي تحظي بإهتمام كبير من القيادات فهي تستقبل يوميا ما لا يقل عن ١٢٠ تذكره يوميا.



