الزمالك يستعيد نجمه قبل موقعة الإنتاج بالدوري

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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شارك محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بالنادي في تدريبات الزمالك اليوم  بصورة طبيعية بعدما خرج من قائمة مباراة الفريق أمس أمام سموحة في الدوري الممتاز بسبب الإجهاد.

وانتظم علاء في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وأصبح جاهزا للتواجد مع الفريق بداية من مباراة الإنتاج الحربي المقبلة ضمن منافسات الدوري.

وقد غاب علاء عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي للفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق، حيث احتل الأبيض المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد ٥٢ نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.

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