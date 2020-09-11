إعادة ترميم القطع بطريق "سفاجا ـ سوهاج" المتضرر من السيول (صور)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة الدكتورة هدى المغربي، رئيس المدينة، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من ترميم القطع بطريق سفاجا - سوهاج، الذى نتج عن تدفق مياه السيول.

أوضحت "رئيس المدينة" أنه نتيجة الأحوال الجوية الأيام الماضية تعرض طريق سفاجا - سوهاج لقطع بحوالي كيلو متر عند الكيلو 35، وتم إعادة ترميمه بالتنسيق الكامل بين شركة السلام العاملة بالمدينة ومهندسي الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأضافت "المغربي" أن عملية الترميم والإحلال تمت بسرعة، لإعادة تسيير الطريق بكامل طاقته الاستيعابية، لما يمثله الطريق من أهمية بالغة في نقل البضائع من وإلى ميناء سفاجا، وحفاظا علي أرواح المسافرين ومستقلي المركبات بأنواعها، لذلك تم وضع طبقة الإسفلت وعمليات دعم الطريق بشكل عاجل. 

وأكدت "رئيس المدينة" أنه تم فتح الطريق أمام حركة المرور بعد انتهاء أعمال الإصلاح.

كما تفقدت "رئيس المدينة" مخرات السيول والبرابخ بالكيلو 10 سفاجا - قنا للتأكد من جاهزيتها للإستخدام وإزالة كافة التعديات المحيطة بالمخرات، كما تفقدت سد الشهيدين أو وادي البارود الأبيض سابقًا للاطمئنان على تطهير السد تحسبًا لهطول أمطار خلال الفترة المقبلة.
إعادة ترميم القطع بطريق "سفاجا ـ سوهاج" المتضرر من السيول (صور)
إعادة ترميم القطع بطريق "سفاجا ـ سوهاج" المتضرر من السيول (صور)
إعادة ترميم القطع بطريق "سفاجا ـ سوهاج" المتضرر من السيول (صور)
إعادة ترميم القطع بطريق "سفاجا ـ سوهاج" المتضرر من السيول (صور)
إعادة ترميم القطع بطريق "سفاجا ـ سوهاج" المتضرر من السيول (صور)
إعادة ترميم القطع بطريق "سفاجا ـ سوهاج" المتضرر من السيول (صور)
إعادة ترميم القطع بطريق "سفاجا ـ سوهاج" المتضرر من السيول (صور)
إعادة ترميم القطع بطريق "سفاجا ـ سوهاج" المتضرر من السيول (صور)

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طريق سوهاج سفاجا الوحدة المحلية الأحوال الجوية

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