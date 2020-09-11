خالد سليم يشارك جمهوره كواليس مسلسله الجديد "جمال الحريم"

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شارك الفنان خالد سليم جمهوره بمجموعة صور جديدة له ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر خالد بالصور من كواليس مسلسله الجديد "جمال الحريم" ، وعلق قائلاً :" من كواليس تصوير مسلسلي الجديد جمال الحريم تفتكروا هعمل دور ايه ، قولولي توقعاتكم في التعليقات .



مسلسل "جمال الحريم" من تأليف سوسن عامر، وهو بطولة نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، علاء عرفة رنا رئيس.







والجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سليم الدرامية مشاركته في مسلسل "بلا دليل"، وهو بطولة درة،إسلام جمال،نيقولا معوض،حازم سمير ، جمال عبد الناصر،ديانا هشام،عمر الشناوي،هاجر الشرنوبي،مها نصار، أشرف زكي،وهو من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي.

