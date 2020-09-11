أهرامات.. المواقع الأثرية المهددة بالتلف في السودان بسبب الفيضانات

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
محمد مرسي
Advertisements
خسائر مادية وبشرية شهدتها السودان بسبب السيول والفيضانات التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، ولم تنته تلك الخسائر عند هذا الحد ولكنها تهدد العديد من المواقع الأثرية والتاريخية.

وفيما يلي نرصد ابرز المناطق الأثرية المهددة بالدمار والإنهيار بسبب الفيضانات في السودان.

تسببت السيول في محاصرة مواقع أثرية مهمة شمال العاصمة السودانية الخرطوم بالإضافة إلي وجود تحذيرات من أن آثار منطقة "البجراوية"، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، باتت مهددة جراء الفيضانات.

كما تسببت الفيضانات في تهديد موقعين يضمان أهرامات مروي ونوري الملكية وهما من أهم المواقع الأثرية في البلاد.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن تسببت السيول في تهديد الحمام الملكي في مروي، وهو حوض يمتلئ سنويا خلال موسم فيضان النيل،ولكنه معرض للخطر بسبب مستويات المياه غير المسبوقة.

كما أن المقابر الواقعة على عمق يتراوح بين سبعة وعشرة أمتار أسفل الأهرامات في مدينة نوري، التي تبعد 350 كيلومترا شمالي الخرطوم تضررت بسبب زيادة منسوب المياه الجوفية.

وتقع مدينة مروي الأثرية على الضفة الشرقية لنهر النيل على بعد نحو 200 كيلومتر شمال شرقي العاصمة الخرطوم وكانت مروي عاصمة أسرة كوش التي حكمت في مطلع القرن السادس قبل الميلاد، وتضم أهرامات نوري مقبرة طهارقة، وبفعل الفيضانات والسيول أصبحت مهددة بالغرق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواقع اثرية في السودان فيضانات السودان فيروس كورونا بوابة الفجر المواقع الاثريه الفجر أهرامات السودان

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يُجهز نجم الملكي للمواجهة الأولى في الليجا

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول صور لـ"صالح جمعة" بعد حادث الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

صحيفة إسبانية تكشف تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 21 ساعة

إنبي يُحدد شروطه لانتقال نجمه إلى الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

خاص.. عرض سويسري للتعاقد مع نجم الأهلي و فايلر يحسم موقفه

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ 43 دقيقة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتجه نحو صفقة غير متوقعة

منذ ساعة و 14 دقيقة

نجم الأهلي خارج حسابات فايلر أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد انهيار سد "بوط" السوداني.. ما هو مصير سد النهضة الإثيوبي؟ خبراء يجيبون

الري السودانية تحذر: منسوب النيل يتجاوز المعدلات القياسية

كيف دعمت مصر شقيقتها السودان جراء السيول والفيضانات؟

القوصي: الأمطار الغزيرة على 11 ولاية من بينها الخرطوم السبب في فيضانات السودان

هذه الأسباب أدت الي حدوث فيضانات كارثية بالسودان

على خطى الرئيس.. نقابات وأحزاب وفنانين يدعمون السودان

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

05:01 م

الزمالك يتجه نحو صفقة غير متوقعة

04:30 م

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟