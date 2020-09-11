طبيب يحذر من الهواتف الذكية.. ويكشف عن ضوابط استخدامها قبل النوم (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف محمود علام، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة، خطورة استخدام أجهزة المحمول قبل النوم مباشرة، مشيرًا إلى أنه يسبب نوع من اليقظة والأرق.

وحدد "علام" في اتصال هاتفي على فضائية "تن" اليوم الجمعة، الضوابط لاستعمال أجهزة المحمول قبل النوم والتي تمثلت في ضرورة إبعاد الجهاز عن الشخص مسافة جيدة، وأن يكون استخدامه مثلُا لسماع موسيقى هادئة أو آيات قرآنية.

وحذر من الضوء الأزرق لأجهزة المحمول لتأثير الضار على خلايا المخ وكذلك الإشعاعات الخطيرة التي تخرج من غالبية الأجهزة الذكية، لافتًا إلى أن أغلب ما يشاهده الإنسان يؤثر عليه خلال النوم.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 908 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 81597 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 154 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 100557 حالة من ضمنهم 81597 حالة تم شفاؤها، و5590 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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