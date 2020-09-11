نائب رئيس برشلونة: نحن سعداء باستمرار ميسي وانضمامه لهذا المشروع الكبير

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
عبر  باو فيلانوفا نائب رئيس نادي برشلونة عن سعادته خلال الاحتفال بـ"يوم كاتالونيا" إنهم "سعداء للغاية" باستمرار ميسي الفريق وبانضمامه لهذا المشروع الكبير.


ويعد هذا أول تصريح عام صادر من أحد أعضاء مجلس الإدارة بعدما أعلن اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني من خلال الفاكس الذي أرسله للإدارة، وجاء التصريح بعد أسبوع من إعلان ميسي استمراره مع الفريق لمدة موسم آخر خلال مقابلة انتقد فيها بشدة رئيس مجلس إدارة النادي، غوسيب ماريا بارتوميو.


وأضاف فيلانوفا "يجب أن نأخذ كلماته في الاعتبار ولذلك نقوم بإيجاد حلول. نحن أمام مشروع جديد ومثير".


وبسؤاله حول شكل العلاقة بين ميسي ومجلس الإدارة بعد هذه الأزمة، أجاب نائب الرئيس "من الواضح هناك أشخاص من النادي يتحدثون مع ميسي. ننتظر ونأمل أن يكون هناك احترام وتحالف من أجل أن يواصل النادي طريقه". 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي وراكيتيتش ميسي برشلونة وكومان برشلونة المقابل

أخبار تهمك

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يتقدم ببلاغ ضد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتجه نحو صفقة غير متوقعة

منذ ساعة و 13 دقيقة

صحيفة إسبانية تكشف تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 21 ساعة

إنبي يُحدد شروطه لانتقال نجمه إلى الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

نجم الأهلي خارج حسابات فايلر أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ريال مدريد يُجهز نجم الملكي للمواجهة الأولى في الليجا

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ 41 دقيقة

خاص.. عرض سويسري للتعاقد مع نجم الأهلي و فايلر يحسم موقفه

منذ حوالي 5 ساعات

أول صور لـ"صالح جمعة" بعد حادث الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هل يتحكم ميسي في مدربين برشلونة؟

قبل الوفاة بـ6 أيام.. كيف أقنع فيلانوفا ميسي بالبقاء في برشلونة؟

ردا على الشائعات.. برشلونة يحسم مصير ميسي

زلزال ميسي يورط برشلونة

ميسي يشعل كاتالونيا.. جماهير برشلونة الغاضبة تقتحم ملعب كامب نو وتهاجم بارتوميو "فيديو"

ميسي يرفض طلب برشلونة الأخير

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

05:01 م

الزمالك يتجه نحو صفقة غير متوقعة

04:30 م

إنبي يُحدد شروطه لانتقال نجمه إلى الأهلي

04:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟