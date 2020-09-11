تعرف على أبرز مقترحات ومطالب المستثمرين السياحيين في الأقصر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:56 م
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
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قام بعض المستثمرين وممثلي السياحة الثقافية ومديري الفنادق في الأقصر، بعرض عدد من المقترحات لدعم السياحة الثقافية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لهم مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، مساء أمس، والذي عقده الوزير لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع وتنشيط حركة السياحة الثقافية بعد استئنافها اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.

وشهد الاجتماع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، وبعض قيادات غرفة المنشآت الفندقية.

وجاءت أبرز مقترحات المستثمرين، في السماح بإجراء تحليل PCR بمطاري الأقصر وأسوان للسائحين الذين لم يتمكنوا من تقديم شهادة تفيد بإجراء التحليل "بنتيجة سلبي" "قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من موعد زيارتهم لمصر، وذلك على غرار ما يتم في بمطاري شرم الشيخ والغردقة مما سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة الى هاتين المحافظتين وطالبوا بأن يتم منح الذهبيات والبوتيك أوتيل في الأقصر ترخيصًا سياحيًا.

كما طالبوا بمد فترة الانتفاع بمبادرة "صيف في الصعيد" والتي أطلقتها الوزارة لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية من خلال منح تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد، وذلك حتي شهر ديسمبر تزامنا مع بدء انتعاش السياحة الثقافية في الموسم الشتوي.

وطالبوا أيضا النظر في تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للأقصر وأسوان مما سيساهم في تنشيط حركة السياحة إلى هاتين المحافظتين.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد العناني إلى أنه سيتم دراسة كافة طلباتهم ومقترحاتهم وبحث إمكانية تنفيذها، مؤكدا على أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي وتقوم بتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل به وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يحرص منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار في ديسمبر الماضي على عقد لقاءات موسعة ومستمرة مع العديد من المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة منها البحر الأحمر وجنوب سيناء وطابا ونوبيع والأقصر وأسوان للاستماع لمقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

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