حصاد البورصة المصرية .. مبيعات" الأجانب" تصل الي 397.6 مليون جنيه هذا الأسبوع









أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع خلال الأسبوع الماضي بقيمة 397.6 مليون جنيه ، بينما إتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بقيمة 33.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.









وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30” الرئيسي بنسبة 0.985 ليصل إلى مستوى 11070 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42% إلى 1857 نقطة، وتراجع مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا 0.43% إلى 2736 نقطة.





وارتفعت قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري الي 21 مليار جنيه مقابل 11.3 مليار جنيه محققة خلال تعاملات الأسبوع السابق.



