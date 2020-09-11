حصاد البورصة المصرية .. مبيعات" الأجانب" تصل الي 397.6 مليون جنيه هذا الأسبوع
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:02 م
نيفين سمير
Advertisements
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع خلال الأسبوع الماضي بقيمة 397.6 مليون جنيه ، بينما إتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بقيمة 33.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30” الرئيسي بنسبة 0.985 ليصل إلى مستوى 11070 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42% إلى 1857 نقطة، وتراجع مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا 0.43% إلى 2736 نقطة.
وارتفعت قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري الي 21 مليار جنيه مقابل 11.3 مليار جنيه محققة خلال تعاملات الأسبوع السابق.
وزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 785.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 75 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.5 مليار جنيه، بحجم تداول 895.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 101.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.1 مليار جنيه بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 176.3 ألف عملية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا