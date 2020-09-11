الوداد المغربي ينافس الأهلي على ضم أيوب الكعبي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:00 م
ايوب الكعبي
ايوب الكعبي
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن نادي الوداد المغربي، دخل في سباق التعاقد مع أيوب الكعبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أيوب الكعبي قد فسخ تعاقده مع فريق هيبى فورتشن الصيني، ويتنافس العديد من الأندية على ضمه خلال الفترة الحالية، أبرزهم الأهلي وبيراميدز والوداد.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن الوداد دخل فى منافسة قوية مع كل من الأهلى وبيراميدز، للتعاقد مع أيوب الكعبي خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن الأهلي وبيراميدز قدما عروضًا مالية كبيرة للتعاقد مع الكعبي، والذي استطاع أن يتألق فى كل المحطات التى شارك فيها.

وأشارت الصحيفة، أن الأهلي أبدى استعداده لدفع 1.8 مليون دولار، للتعاقد مع الكعبي، بينما عرض بيراميدز مبلغ 1.7 مليون دولار.

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رياضة ايوب الكعبي الوداد اخبار الرياضة

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