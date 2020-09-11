"مياه الفيوم" تختتم زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

اختتمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، في إطار تبادل الخبرات بين الشركات الشقيقة والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة.





وبدأت الزيارة بمقابلة المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه أسيوط والذي كلف الادارة العامة للعلاقات العامة بالشركة بتذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تقابل الوفد الممثل لشركة مياه الفيوم وضرورة التعاون المثمر والبناء بين الشركات الشقيقة فى نقل الخبرات والتجارب الناجحة للشركة والتي تستفيد منها كل الشركات لأننا نعمل تحت مظلة واحدة وهي الشركة القابضة ويجمعنا هدف واحد هو خدمة العميل وتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن وبأعلى جودة.





وتناولت الزيارة مركز خدمة العملاء وتجهيزاته وطرق استقبال شكاوى المواطنين مع توفير كافة سبل الأمان والراحة لهم.



