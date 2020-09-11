"مياه الفيوم" تختتم زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
ريهام على
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اختتمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، في إطار تبادل الخبرات بين الشركات الشقيقة والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

وبدأت الزيارة بمقابلة المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه أسيوط والذي كلف الادارة العامة للعلاقات العامة بالشركة بتذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تقابل الوفد الممثل لشركة مياه الفيوم وضرورة التعاون المثمر والبناء بين الشركات الشقيقة فى نقل الخبرات والتجارب الناجحة للشركة والتي تستفيد منها كل الشركات لأننا نعمل تحت مظلة واحدة وهي الشركة القابضة ويجمعنا هدف واحد هو خدمة العميل وتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن وبأعلى جودة.

وتناولت الزيارة مركز خدمة العملاء وتجهيزاته وطرق استقبال شكاوى المواطنين مع توفير كافة سبل الأمان والراحة لهم.

كما تم زيارة الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعرف على كل الإدارات الفرعية التي تتبعها والتعرف على أنشطة كل إدارة وطرق استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن والمتابعة المستمرة مع العميل لحين الانتهاء من حل المشكلة مثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم المستشار أحمد فوزي والأستاذة آمال أحمد مدير عام العلاقات العامة والأستاذ محمد جمعة مدير إدارة التوعية والمتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وكان في استقبالنا الأستاذة امل جميل جاد مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والتوعية على مدار الثلاث أيام.
"مياه الفيوم" تختتم زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
"مياه الفيوم" تختتم زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
"مياه الفيوم" تختتم زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
"مياه الفيوم" تختتم زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
"مياه الفيوم" تختتم زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
"مياه الفيوم" تختتم زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
"مياه الفيوم" تختتم زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
"مياه الفيوم" تختتم زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
"مياه الفيوم" تختتم زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
"مياه الفيوم" تختتم زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
"مياه الفيوم" تختتم زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط
"مياه الفيوم" تختتم زيارتها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

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