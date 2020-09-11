مصرع 3 أشقاء بينهم طفلان في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالشرقية

لقي شاب وطفلين مصرعهم إثر إصابتهم في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهم في قرية بمركز كفر صقر بالشرقية.





وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة كفر صقر بلاغا بانفجار أنبوبة غاز داخل منزل بقرية نجوم التابعة لمركز كفر صقر ما أسفر عن حدوث تصدع بعدد من جدران المنزل ووفاة شاب عمره 32 عاما وشقيقيه طفل 8 سنوات وطفلة 5 سنوات.



