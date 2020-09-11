مصرع 3 أشقاء بينهم طفلان في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالشرقية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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لقي شاب وطفلين مصرعهم إثر إصابتهم في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهم في قرية بمركز كفر صقر بالشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة كفر صقر بلاغا بانفجار أنبوبة غاز داخل منزل بقرية نجوم التابعة لمركز كفر صقر ما أسفر عن حدوث تصدع بعدد من جدران المنزل ووفاة شاب عمره 32 عاما وشقيقيه طفل 8 سنوات وطفلة 5 سنوات. 

وانتقلت قوة من الشرطة والحماية المدنية لمباشرة الواقعة وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى.
مصرع 3 أشقاء بينهم طفلان في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالشرقية
مصرع 3 أشقاء بينهم طفلان في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالشرقية

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