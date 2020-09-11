قطع مفاجئ للمياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق  وهي " منطقة العزب بالمطرية – شارع جسر السويس من ميدان التجنيد إلى الألف مسكن  - استراحة الوزير بالحلمية – السبع عمارت -  ارض الجولف – الماظة –   مستشفى الجلاء العسكرى  - ميدان الاسماعيلية " نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط رئيسى بميدان رنين اسفل كوبرى مسطرد بسبب اعمال التطوير.
 
وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها لافتة إلى أنها ستعمل على إعادة تشغيل الخدمة فى أسرع وقت ممكن، موضحة انه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

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