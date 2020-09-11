بهذه الكلمات رانيا يوسف تدافع عن سيدة القطار

دافعت الفنانة رانيا يوسف، عن سيدة القطار، التي صممت على دفع الأجرة لمجند الجيش الذي أصر الكمسري على أن يدفع الأجرة.









وشاركت وفاء عامر، صورة لهذه السيدة قائله: "ارجل ست في القطار السيده المصريه (صفيه ابو العزم)

تحيه كبيره لستات مصر 🇪🇬 للام المصريه اللي شايله الحياه كلها فوق كتافها 🇪🇬تحيه كبيره لاحن ست علي الارض".













وتابعت قائله: " فخوره بيكي وفخوره وباخلاقك وحنيتك وادبك رغم معاناتك في الحياه 🇪🇬 الست المصريه رجوله واخلاق وشهامه واصل وإنسانيه ونخوه".









يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.







