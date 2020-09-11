رئيس الوزراء يجتمع بمحافظ بورسعيد لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة بكافة أجهزتها المعنية بالعمل على دفع عجلة التنمية فى مختلف المجالات، بما يلبى آمال وتطلعات أبناء شعب مصر العظيم، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والدؤوبة لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على مستوى الجمهورية، إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة التى تزخر بها وتمتلكها العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات. 

وخلال الاجتماع، قدم اللواء عادل الغضبان عرضًا تضمن متابعة لموقف تنفيذ المشروعات القومية الجاري إقامتها على أرض المحافظة، هذا إلى جانب ما تم من جهود فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في عدد من ملفات العمل والمشروعات بالمحافظة، فضلًا عن موقف تقنين الأراضي والتصالح في مخالف البناء.

واستهل محافظ بورسعيد عرضه بالإشارة إلى موقف تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، موضحًا أنه فيما يتعلق بقطاع الاسكان، فإنه جارٍ الإنتهاء من إنشاء 8690 وحدة إسكان اجتماعى، كمرحلة أولى، إلى جانب إنشاء 13796 وحدة إسكان اجتماعى واستثمارى ببورفؤاد، وكذا مشروع إسكان العاملين بهيئة قناة السويس، الذى وصل إلى 95 % كنسبة تنفيذ، بتكلفة 559 مليون جنيه.

أما فيما يتعلق بمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح المحافظ أنه تم استئناف العمل في محطة تحلية مياه غرب بورسعيد، المقرر إقامتها بطاقة إجمالية تصل إلى 20 ألف م3 يوم، وبتكلفة مالية تقدر بـ 440 مليون جنيه للمحطة بالإضافة إلى 150 مليون جنيه أخرى لخطوط النقل، مشيرًا كذلك إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تم تنفيذها في هذا القطاع، ومنها إنشاء محطة المياه السطحية بجنوب بورسعيد (الكاب)، ومشروع صرف صحي قرية الديبة، ومشروع إعادة تأهيل محطة معالجة بورفؤاد، إلى جانب مشروع صرف صحي الاسكان الاجتماعي بجنوب بورفؤاد، ومشروعات محطات القرى الأكثر احتياجًا (بحر البقر- الفتح – الرضوان)، منوهًا إلى عدد من المعوقات التى واجهت تنفيذ هذه المشروعات، وما تم من إجراءات للتعامل معها، لاستكمال تنفيذها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء بورسعيد بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم البلايلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بعد تألقه أمام الزمالك.. سموحة يكشف عن وجهة حسام حسن المقبلة

منذ ساعة و 9 دقيقة

أزمة كبرى تطارد سواريز

منذ 40 دقيقة

تحول في صفقة سواريز.. نجم برشلونة يقترب من عدو ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يبدأ في تسويق نجمه تمهيدا لرحيله

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

تطور جديد في مصير جاريث بيل مع ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. إنبي يحدد رقما فلكيا لانتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلي

منذ 40 دقيقة

أول رد من محمد عواد على قرار مرتضى منصور

منذ ساعة و 18 دقيقة

خاص.. عرض سويسري للتعاقد مع نجم الأهلي و فايلر يحسم موقفه

منذ أقل من ساعتين

شوبير يتقدم ببلاغ ضد نجم الزمالك السابق

منذ ثلث ساعة

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:00 م

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلي

خاص.. عرض سويسري للتعاقد مع نجم الأهلي و فايلر يحسم موقفه

01:00 م

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

11:05 ص

تحول في صفقة سواريز.. نجم برشلونة يقترب من عدو ريال مدريد

01:50 م

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

08:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟