رئيس الوزراء يجتمع بمحافظ بورسعيد لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المحافظة.





وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة بكافة أجهزتها المعنية بالعمل على دفع عجلة التنمية فى مختلف المجالات، بما يلبى آمال وتطلعات أبناء شعب مصر العظيم، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والدؤوبة لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على مستوى الجمهورية، إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة التى تزخر بها وتمتلكها العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.





وخلال الاجتماع، قدم اللواء عادل الغضبان عرضًا تضمن متابعة لموقف تنفيذ المشروعات القومية الجاري إقامتها على أرض المحافظة، هذا إلى جانب ما تم من جهود فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في عدد من ملفات العمل والمشروعات بالمحافظة، فضلًا عن موقف تقنين الأراضي والتصالح في مخالف البناء.





واستهل محافظ بورسعيد عرضه بالإشارة إلى موقف تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، موضحًا أنه فيما يتعلق بقطاع الاسكان، فإنه جارٍ الإنتهاء من إنشاء 8690 وحدة إسكان اجتماعى، كمرحلة أولى، إلى جانب إنشاء 13796 وحدة إسكان اجتماعى واستثمارى ببورفؤاد، وكذا مشروع إسكان العاملين بهيئة قناة السويس، الذى وصل إلى 95 % كنسبة تنفيذ، بتكلفة 559 مليون جنيه.



