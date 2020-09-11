مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق (صور)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1329) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (6،590 طن مصنعات لحوم "بسطرمة ولانشون") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها وتشكل خطرًا بالغًا على الصحة العامة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المنتزة أول (بمحافظة الإسكندرية).

ضبط (5 طن هياكل دواجن) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة تمهيدًا لإعادة تدويرها فى إنتاج مفروم الدواجن وعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة ومفرمة لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية).

ضبط (10 طن "فراولة مُجمدة") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة بلبيس (بمحافظة الشرقية).

ضبط ( 6 طن سكر تموينى مدعم من قبل الدولة) بحوزة مالك مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة ببا (بمحافظة بنى سويف) قام بتجميعها دون وجه حق تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح ماديًا جراء ذلك.

ضبط ( 4،500 طن سكر حر بها نقص فى الأوزان بمقدار 600 جرام فى الباكتة الواحدة زنة 20 كيلو جرام) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الأسكندرية).
ضبط ( 6،600 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية).

الإستيلاء على مبلغ ( 634،474 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق لحساب مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز البلدى عن طريق إثبات عمليات صرف خبر وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط (9000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) تمهيدًا لبيعها بأزيد من السعر المقرر بغرض التربح ماديًا جراء ذلك، بحوزة مالك مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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