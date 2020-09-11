تسلا تخطط لتصدير السيارات المصنوعة في مصنع شنغهاي إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية





تخطط شركة تسلا - Tesla لشحن السيارات المصنوعة في مصنع شنغهاي Shanghai Gigafactory التابع لها إلى أسواق أخرى في آسيا وأوروبا، وفقًا لمصادر.





وقالت مصادر مطلعة على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم عن هويتهم، إن طراز Tesla Model 3s المصنوع في الصين والمخصص للتسليم خارج البلاد سيبدأ على الأرجح الإنتاج الضخم في الربع الرابع. قالوا إن الأسواق المستهدفة تشمل سنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا ، وكذلك أوروبا ، حيث يتعين على العملاء حاليًا الانتظار حتى يتم تسليم شحنات Tesla من الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن بنهاية هذا العام ، أو أوائل عام 2021 ، وفقًا لذلك. للشعب.





تعمل أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم على تكثيف الإنتاج مع اشتداد المنافسة في الفضاء ، حيث بدأت شركات صناعة السيارات التقليدية في تصنيع المركبات الكهربائية ، خاصة في السوق الصينية ، حيث يتمتع المنافسون المحليون مثل شركة BYD بالفعل بمكانة قوية. قالت شركة جنرال موتورز هذا الأسبوع إنها ستستحوذ على 2 مليار دولار من الأسهم في شركة نيكولا كورب لصناعة الشاحنات الكهربائية.





ورفض ممثل تسلا في الصين التعليق.





يقع المصنع الرئيسي لشركة Tesla في مدينة فريمونت بكاليفورنيا ، حيث تقوم بتجميع الطراز S و Model X و Model Y و Model 3. وهذا أيضًا هو المكان الذي تُصنع فيه الغالبية العظمى من مكونات المركبات. كما تقوم الشركة ببناء مصنع في برلين ، وهو الأول لها في أوروبا. يتبع الرئيس التنفيذي إيلون ماسك جدولًا زمنيًا طموحًا ، يستهدف منتصف عام 2021 لهذا المصنع لبدء الإنتاج.





يتزايد الطلب على السيارات الكهربائية عالميًا ، مدعومًا بقواعد الانبعاثات الصارمة في أوروبا وزيادة الوعي بتغير المناخ والتأثير السلبي للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري على البيئة. في حين أن جائحة فيروس كورونا قد قلل من مبيعات جميع المركبات - انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية للركاب العالمية بنسبة 15٪ في الربع الثاني - من المتوقع أن يتوسع سوق المركبات الكهربائية بنحو 7٪ هذا العام.





قادت أوروبا النمو في عام 2020 ، حيث زادت مبيعات السيارات الكهربائية في أسواق السيارات الرئيسية في القارة بأكثر من الضعف في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ، وفقًا لـ BloombergNEF. سيطرت شركة Zoe من شركة Renault SA ، وتواجه Tesla أيضًا منافسة من طرازات فولكس فاجن AG و BMW AG الكهربائية.





تراجعت سنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا عن أوروبا والصين في تبني السيارات الكهربائية ويمكن أن تشكل تحديًا أكبر لشركة تسلا ومنافسيها. قد تحتاج Tesla أيضًا إلى إجراء تغييرات على مجموعة التجميع الخاصة بها في شنغهاي لاستهداف بلدان القيادة اليمنى.





في الصين ، تقدم Tesla حوالي 11000 سيارة شهريًا ، جميعها للسوق المحلي. كان متوسط ​​شركة Upstart NIO Inc. حوالي 3500 مؤخرًا ، على سبيل المقارنة.





وصف المحللون في Credit Suisse Group AG خطط تصدير Tesla بأنها إيجابية بالنسبة للشركة ، مشيرين إلى أن الموديل 3 الصيني الصنع له تكلفة أقل من تلك المبنية في الولايات المتحدة. لكنهم أضافوا أن أي تحرك للتصدير قد يشير إلى أن الطلب في الصين أقل من طاقته.





قال ماسك خلال مكالمة أرباح في يوليو / تموز ، إن حوالي 80٪ من الأجزاء التي تستخدمها تسلا في مصنعها الصيني سيتم توريدها محليًا بحلول نهاية العام. في ديسمبر ، قبل تفشي Covid-19 ، قال Song Gang ، مدير التصنيع في منشأة شنغهاي ، إن Tesla أرادت الحصول على 100 ٪ من أجزائها محليًا بحلول نهاية العام.



