استقبال 232 حالة تسمم خلال الشهر الماضي بمستشفى بنها الجامعي

أعلنت الدكتورة نرمين عدلي مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بنها، اليوم الجمعة، عن تقرير المركز عن شهر أغسطس 2020، للحالات التي استقبلها المركز خلال الشهر الماضي، والتي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.





وأوضح التقرير الشهري لمركز السموم بجامعة بنها، أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى استقبالها الشهر الماضي 232 حالة تسمم، جرى تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث كانت أكتر من 50 ٪ من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ، بإجمالي 121 حالة، وجاء بعدها في الترتيب تناول المواد الكاوية "البوتاس" بإجمالي 51 حالة، ثم المبيدات الحشرية بإجمالي 27 حالة.



