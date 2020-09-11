استقبال 232 حالة تسمم خلال الشهر الماضي بمستشفى بنها الجامعي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت الدكتورة نرمين عدلي مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بنها، اليوم الجمعة، عن تقرير المركز عن شهر أغسطس 2020، للحالات التي استقبلها المركز خلال الشهر الماضي، والتي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.

وأوضح التقرير الشهري لمركز السموم بجامعة بنها، أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى استقبالها الشهر الماضي 232 حالة تسمم، جرى تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث كانت أكتر من 50 ٪ من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ، بإجمالي 121 حالة، وجاء بعدها في الترتيب تناول المواد الكاوية "البوتاس" بإجمالي 51 حالة، ثم المبيدات الحشرية بإجمالي 27 حالة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، موضحة أن باقي الحالات تنوعت في التقرير منها 15 حالة مخدرات، و11 حالة تسمم غذائي، و5 حالات مشتقات بترولية، وحالة اختناق غاز، وحالة لدغ حشرات.

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مستشفى بنها الجامعي تسمم بوابة الفجر الفجر

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