بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

أوضحت تقارير صحفية أن النادي الأهلي حصل على توقيع محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، ونجم الزمالك السابق.





وأشارت التقارير إلى أن إبراهيم أنهى اتفاقه مع الأهلي على إمكانية استرداد العقود في أي وقت، في ظل سريان عقده مع مصر للمقاصة حتى الآن، وتلقيه العديد من العروض.





وأبدى الزمالك عدم رغبته في استعادة خدمات محمد إبراهيم، خلال الفترة المقبلة على الرغم من ظهوره بشكل لافت مع المقاصة.





يشار إلى أن اللاعب يتواجد على رادار نادي بيراميدز، لضمه خلال فترة انتقالات الصيف، وهو ما يجعل اللاعب متردد في حسم وجهته المقبلة.



