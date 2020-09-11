صفية أبو العزم.. حكاية سيدة جبرت بخاطر مجند فكرمها الرئيس والوزراء

بعد موقفها البطولي مع أحد المجندين داخل قطار المنصورة، بدأت عدد من الجهات في تكريم السيدة صفية أبو العزم، التي لقبت بسيدة القطار بعدما تدخلت ودفعت ثمن تذكرة لمجند بعد أزمة حدثت بينه وبين الكمسري حولها.





وكانت مواقع السوشيال ميديا اهتزت بفيديو لسيدة تحركت لدفع ثمن تذكرة لمجند بعد إهانته من رئيس قطار المنصورة والكمسري، طالبين منه النزول من القطار لعدم دفعه ثمن التذكرة فرفضت نزوله من القطار، ووقفت من مقعدها في القطار وفتحت حقيبة يدها ودفعت ثمن التذكرة.





وقالت السيدة صفية أبو العزم سيدة القطار، إن مجند القوات المسلحة هو من يستحق التكريم لأنه نموذج لأبطالنا من القوات المسلحة وتمسك بضبط النفس بعد واقعة قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة-القاهرة بالتجاوز في حقه، كاشفة عن أن مجند القوات المسلحة لم يهتز أو يخاف في ذلك الموقف وأثبت أنه "راجل من ضهر راجل"، موضحة أنه صمم أن يدفع لها ثمن تذكرة ركوب القطار التي قامت بدفعها له.





وفيما يلي يرصد " الفجر " الجهات التي سعت لتكريم سيدة القطار خلال الساعات الأخيرة:





- مؤسسة الرئاسة والرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل لها وفدا وهدية، حسب ما أعلنت السيدة قائلة: "الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفدًا.. جاتلي أجمل هدية من الرئيس السيسي وكرمني".





- السيدة أكدت أن رئاسة الجمهورية أرسلت لها هدية عبارة عن هاتف محمول آي فون 11، كما أرسل لها مجندين خاتم ذهب، وأهداها أحد رجال الأعمال رحلة عمرة فور فتح رحلات العمرة.





- نادي الصيد بالمحلة في الغربية منح السيدة صفية ابو العزم الملقبة بسيدة القطار العضوية الشرفية بالنادي تقديرا لها.





- اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، قرر منح اشتراك سنوي باسم سيدة القطار السيدة صفية أبو العزم، ويجدد كل عام مدى الحياة.





- الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، سيسقبل المعلمة الفاضلة صفية أبو العزم بمكتبه يوم السبت المقبل، لتقديم الشكر لها وتكريمها على موقفها الأخلاقي كمثال يحتذى به للمعلمين ولجميع المواطنين.



