الطالع الفلكي الجُمعَة 11/9/2020..وِلادَة نَجْم!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 1 تُوت قبطى ، 11 أيلول رُومى ، 23 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -يعنى هُمّا اللعيبة تبع الميراس بتاع أبويا (آه طبعاً) -حلو تاهت ولئناها، إنتا تبيعهم وتخلّصنى منهم.(يُونس شلبى من فيلم 4 2 4 -1981)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة....

السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة،سيريس،نجم ألفا،سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاثعلى شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة،تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم،بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة،التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1-(توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)





2-(طوبه-أمشير-برمهات-برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)





3-(بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)





الشّهر الصّغير/أيّام النّسيئ الخمسة، ستة أيّام إذا السّنة كبيسة وهى على الترتيب ، أوزريس، حُورَسْ، سِتْ، إيزيس، نفتيس.





تبدأ شهورآخِتْ /شهور الفيضان و رَىّ الأرض بدءاً بشهر تُحوتْ/توت والذى يتوازى مع رأس السّنة القبطيّة فكل عام وأخوتنا الأقباط بألف خير ، جحوتى حوتى تحوت أو توت هو شهر صَوّرَهُ الفراعنة على شكل أبو منجل اللقلق لأنّه ينظف الأرض من الحشرات قبل الرىّ ، هو أيضاً رمز للقمر ورمز للحكمة والكتابة و الحساب والعلم، العودة للمدارس والجامعات فى كل بقاع العالم تبدأ عادةَ فى هذا الشهر فهى دعوة من حكماء قدماء المصريين للبدء بكورس تعليمى حتى لمن إنتهو من دراستهم ويُمارسون حياتهم العمليّة ، حيث يتوازى إستعداد عقول المصريين للغمر بالعلم والتعليم والدّراسة فى هذا التوقيت بالتوازى مع إستعداد الأرض المصريّة للغمر بمياه فيضان النّيل لتبدأ الأرض فى إنتاج المحاصيل ، هذه الفكرة تُسمّى تايم إفّيكت/تأثيرالوقت أو التأثير الزّمانى ، من الأمثلة الشهيرة عن شهر توت ، توت يقول للحرّ مُوت ، فى توت أرْوِى الأرض ولا تفوت.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى يوافق

ذكرى ميلاد الكابتن صالح سليم رَحِمَهُ الله ،إحتفالاً به فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم صالح سليم مع التنبيه أنها لا تعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.





(فتى المُعجزات)،(خط الإلتزام)،(الفيضان الكبير)،(أمل مزدوج)،(الأوعية الدموية)،(مُلتقى اللوردات/عِليَة القوم/الوُجَهَاء)،(لاعب جاهز/مُتأهّب).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، خصوصاً أمام المشتروات الباهظة أو التنزّه بأماكن غير لائقة بك أو بأسرتك.





برج الثور: إن كنت مُحتفظاً ببعض العاطفة فحاول التنازل عن جزء من كبريائك لتُبحر بمركب الحُبّ ، لعقد الصّلح لابدّ من نقطة وَسَط.





برج الجوزاء: التسوّق وصفة نفسية لعلاج الإكتئاب أو الشعور بالتوتر، لكن تكلفة هذا العلاج باهظة فاحرص على فحص سبب توتّرك الأصلى وعالجه.





برج السّرطان: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الأسد: التعريج على عيادات الأطباء للفحص لنفسك أو لأحد أفرادأسرتك ، أو البدء بكورس لتحسين القوام مُعضّد اليوم بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: لاتجلس فى إنتظار الفرص بل حاول السّعى وراءها من خلال تقليب أرقام هاتفك وأداء بعض الإتصالات،الحركة بركة.





برج الميزان: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة والتصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العقرب: فرصة لجرد إسطواناتك وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.

برج القوس: تَحَاشَ الوقوع فى منازعات أو نقاشات على أشياء أو مواضيع تافهة لكنها كفيلة بصنع عداوات وضغائن ،مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.





برج الجدى: مساعدة واردة تتلقاها من كبار شيوخ العائلة فاحرص على توظيفها بالمكان الصحيح، إن كنت مريضاً فتناول الدّواء فى موعده لتتعافى سريعاً.





برج الدّلو: لا تسمح لفرصة مكوثك فى المنزل أن تكون مناسبة لصنع مشاكل لا لزوم لها مع أفراد الأسرة، على العكس حاول أن تصنع جوّاً من السعادة.





برج الحوت: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.