



بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 لطلاب الثانوية العامة





أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020 ويمكن طلاب المرحلة الحصول على النتيجة عبر الاسم أو رقم الجلوس عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





وسجل تنسيق المرحلة الثانية 95.9% حد أدنى للحاسبات علوم بتنسيق المرحلة الثانية، و89% حد أدنى، و96.3% لتمريض طنطا بتنسق المرحلة الثانية، و85.1% حد أدنى لتمريض مطروح، و97.1% حد ادنى للطب البيطري بتنسيق المرحلة الثانية، و381 درجة (92.9%) حد أنى للهندسة بتنسق المرحلة الثانية.





ويوجد أماكن شاغرة بـ288 كلية ومعهد عالي ومتوسط أمام طلاب الأدبي بتنسيق المرحلة الثالثة، ولطلاب العلوم والرياضة تنسيق المرحلة الثالثة يوجد أماكن خالية بـ523 كلية.



