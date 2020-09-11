تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

قام محمد إبراهيم نجم نادي مصر المقاصة بتحرك جديد بشأن انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان النادي الأهلي قد أظهر اهتمام كبير بضم محمد إبراهيم منذ فترة طويلة في الصيف لتدعيم مركز هجوم الفريق الأحمر خاصة بعد تألقه بشكل لافت للأنظار مؤخرا مع المقاصة.





وكشف أحد المقربين من محمد إبراهيم أنه قام بالتوقيع على عقود انضمامه للنادي الأهلي في الصيف الحالي.





وأكد المصدر أن محمد إبراهيم طالب إدارة النادي الأهلي بأن يكون له الحق في استرداد العقد مرة أخرى إذا رغب في ذلك الفترة الحالية خاصة وسط اهتمام العديد من الأندية الأخرى بضمه في الصيف وعلى رأسها نادي بيراميدز.





يذكر أن نادي مصر المقاصة كان قد أكد أنه لا يمانع في رحيل محمد إبراهيم في الميركاتو الصيفي الحالي ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.



