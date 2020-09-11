عاجل.. هجوم إسرائيلي على مدينة حلب في سوريا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أفاد التلفزيون السوري، أن الدفاعات السورية، تصدت لعدد من الصواريخ التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة حلب.

وأشار التلفزيون السوري، إلى أن الدفاعات السورية أسقطت الصواريخ قبل الوصول لأهدافها، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية.

الجدير بالذكر، أن إسرائيل في الفترة الأخيرة صعدت من حملتها ضد الوجود الإيراني في سوريا، كما اعترفت بتنفيذ غارات عديدة داخل سوريا منذ بدء الحرب بها في 2011.

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