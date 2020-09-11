أحمد سامي: تغييراتي كان لها مفعول السحر أمام الزمالك

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، استغلاله المساحات الفارغة لنادي الزمالك خلف مدافعيه، مشددا على أن الفريق الأبيض لم يكن له هجمات كثيرة فى المباراة.

وقال سامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "خوف اللاعبين كان سبب تراجع الأداء في الشوط الأول، حيث كانوا يفقدون الكرة كثيرا في وسط الملعب، وهو ما منح الزمالك الأفضلية".

وأضاف: " في الشوط الثاني أجريت بعض التغييرات على رأسها نزول آحمد حسن مكي ومحمد نادي، وهو ما اعطي حيوية للفريق في الجانب الهجومي".

وتابع: "كنت ابحث عن التعادل بعد تأخرنا بفارق هدفين، لأنه لا يوجد شئ اخسره"، وأداء اللاعبين سيتطور في المباريات المقبلة، خاصة بعد عودة اللاعبين المصابين".

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