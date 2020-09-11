فريدة الشوباشي: جماعة الإخوان أداة لتفتيت مصر (فيديو)

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن جماعة الإخوان هي أداة لتفتيت مصر لصالح مشروعات غير مصرية، فهم أصحاب مقولة "ما الوطن إلا حفنة من التراب...وطز في مصر".



وتابعت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن جماعة الإخوان الإرهابية جماعة خائنة للوطن، معقبة: "محدش يقدر ينسى تدميرهم للوطن، وتدميرهم لأقسام الشرطة بعد ثورة 25 يناير"



ولفتت إلى أن هناك أكثر من 30 مليون مصري خرجوا في 30 يونيو ورفضوا حكم الإخوان الذي كان سيحول مصر إلى خرابة، معقبة: "الإخوان استقبلوا "أردوغان" على أن مصر ولاية عثمانية"



وفي وقت سابق، قال الكاتب والمفكر، مختار نوح، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن القيادي الإخوان محمود عزت كان بمثابة البنيان النفسى الذي تعتمد عليه جماعة الإخوان، وتعلق عليه آمالها، لافتا إلى أن الجماعة تعتمد على الشخص وليس الفكر، وهذا ما زرعه مؤسسها حسن البنا فى عقولهم، مشيرا إلى أن لا يوجد بديل لمحمود عزت داخل الجماعة حتى الآن.



وأضاف نوح، إن نفاق قنوات الإخوان وصل إلى محاولة التضحية بحياة بلد بأكملها، لافتَا إلى أن إبراهيم منير موقفه معزز لأخذ مكان محمود عزت لصلاته وعلاقاته مع المخابرات البريطانية أما محمود حسين فلا يصلح لأصوله الفلسطينية ولكن يمكن أن يقدم بديل، والتنظيم انتهى في 2019.



وتابع: "الفكرة ليست إسلامية ولكنها تأخذ ستارا إسلاميا وهذا العام يشهد انقشاع الستار الديني وظهور الوجه الحقيقي".



وتشهد جماعة الإخوان الإرهابية، صراعات داخلية ضخمة، جراء تعيين القيادي الإخواني إبراهيم منير مرشدًا للجماعة، خلف محمود عزت، حيث يختلس أموالهم، واعتراضًا على شخصيته المثيرة للمشاكل.



وتشتد الخلافات الداخلية، داخل جماعة الإخوان الإرهابية، بين الشباب وكبار السن، عقب تولى إبراهيم منير منصب المرشد أو القائم بأعمال المرشد، بسبب تدخله في وقف منح الأموال وتوفير الملاذات لبعض العناصر الإخوانية ومنحها لمن يراه هو مناسبًا.