فريدة الشوباشي: جماعة الإخوان أداة لتفتيت مصر (فيديو)

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:48 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن جماعة الإخوان هي أداة لتفتيت مصر لصالح مشروعات غير مصرية، فهم أصحاب مقولة "ما الوطن إلا حفنة من التراب...وطز في مصر".

وتابعت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن جماعة الإخوان الإرهابية جماعة خائنة للوطن، معقبة: "محدش يقدر ينسى تدميرهم للوطن، وتدميرهم لأقسام الشرطة بعد ثورة 25 يناير"

ولفتت إلى أن هناك أكثر من 30 مليون مصري خرجوا في 30 يونيو ورفضوا حكم الإخوان الذي كان سيحول مصر إلى خرابة، معقبة: "الإخوان استقبلوا "أردوغان" على أن مصر ولاية عثمانية"

وفي وقت سابق، قال الكاتب والمفكر، مختار نوح، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن القيادي الإخوان محمود عزت كان بمثابة البنيان النفسى الذي تعتمد عليه جماعة الإخوان، وتعلق عليه آمالها، لافتا إلى أن الجماعة تعتمد على الشخص وليس الفكر، وهذا ما زرعه مؤسسها حسن البنا فى عقولهم، مشيرا إلى أن لا يوجد بديل لمحمود عزت داخل الجماعة حتى الآن.

وأضاف نوح، إن نفاق قنوات الإخوان وصل إلى محاولة التضحية بحياة بلد بأكملها، لافتَا إلى أن إبراهيم منير موقفه معزز لأخذ مكان محمود عزت لصلاته وعلاقاته مع المخابرات البريطانية أما محمود حسين فلا يصلح لأصوله الفلسطينية ولكن يمكن أن يقدم بديل، والتنظيم انتهى في 2019.

وتابع: "الفكرة ليست إسلامية ولكنها تأخذ ستارا إسلاميا وهذا العام يشهد انقشاع الستار الديني وظهور الوجه الحقيقي".

وتشهد جماعة الإخوان الإرهابية، صراعات داخلية ضخمة، جراء تعيين القيادي الإخواني إبراهيم منير مرشدًا للجماعة، خلف محمود عزت، حيث يختلس أموالهم، واعتراضًا على شخصيته المثيرة للمشاكل.

وتشتد الخلافات الداخلية، داخل جماعة الإخوان الإرهابية، بين الشباب وكبار السن، عقب تولى إبراهيم منير منصب المرشد أو القائم بأعمال المرشد، بسبب تدخله في وقف منح الأموال وتوفير الملاذات لبعض العناصر الإخوانية ومنحها لمن يراه هو مناسبًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فريدة الشوباشي بوابة الفجر الفجر الخلافات الداخليه ابراهيم منير

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي في طريقه لفسخ التعاقد مع نجمه "المنحوس"

منذ حوالي 10 ساعة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز بعد الحصول على موافقتهم

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الدوري الإنجليزي: ميسي قدم لنا معروفًا البقاء في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يحسم موقفه من الترشح على انتخابات برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

هاري كين يُوجه رسالة إلى ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع نجم الجزائر

منذ 41 دقيقة

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة نارية فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 16 ساعة

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

فريدة الشوباشي: "بريطانيا لازم تعتذر لأنها صاحبة فكرة إنشاء جماعة الإخوان"

الخرباوي: تمرد داخل جماعة الإخوان بشأن المرشد الجديد (فيديو)

باحث: خلافات بين الإخوان على تولي إبراهيم منير منصب المرشد (فيديو)

مختار نوح: إبراهيم منير له آراء عن المثلية الجنسية

بعد القبض على محمود عزت.. مختار نوح يكشف مفاجأة (فيديو)

مختار نوح يكشف مفاجأة عن وضع الإخوان (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

عاجل| انخفاض ملحوظ في وفيات وإصابات كورونا.. اعرف التفاصيل

12:27 ص

عاجل.. بعد ضم رمضان صبحي بيراميدز يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

12:22 ص

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

هدية عاجلة من السيسي لـ"سيدة القطار" بعد واقعة المجند

10:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟