ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر سيتي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد الإسباني أعرب عن إهتمامه بالجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع le10sport الفرنسي إلى أن ذلك يأتي على الرغم من قرار ريال مدريد بعدم إبرام أي تعاقدات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الموقع الفرنسي أن الاتجاه السائد داخل قلعة سانتياجو برنابيو في الصيف الحالي هو جمع الأموال من بيع اللاعبين وهو ما تمثل في أشرف حكيمي الذي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي وخيمس رودريجيز الذي انضم إلى إيفرتون الإنجليزي مع الاستعانة ببعض اللاعبين المعارين.

وأكد الموقع الفرنسي أن إدارة ريال مدريد تواصلت بالمحيطين برياض محرز لمعرفة موقف نجم وقائد منتخب الجزائر من الانضمام إلى صفوف الميرنجي في الموسم المقبل.

وأفاد الموقع الفرنسي بأن ريال مدريد لم يرسل أي عرض لمانشستر سيتي حتى الآن وليس من الواضح ما إذا كان المان سيتي سيوافق على التخلي عن رياض محرز بعد أن رحل ليروي ساني إلى بايرن ميونخ الألماني.

وألمح الموقع الفرنسي أن رياض محرز يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023 ويعتبر عنصرًا مهماً في تشكيلة الإسباني جوسيب جوارديولا.

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مانشستر سيتي صفقات ريال مدريد الدوري الإسباني

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