آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم









يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ونفي اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، وصول أي عرض رسمي لمحمد ابراهيم صانع العاب الفريق، للانتقال لأي ناد خلال فترة الانتقالات المقبلة، سواء من النادي الأهلي، أو ناد اخر.





وقال سليم في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "متمسكين ببقاء إيهاب جلال مع الفريق، لوجود تفاهم وزاضح مع اللاعبين والادارة".