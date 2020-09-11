"العناني" يلتقي بـ "سفراء السياحة" في الأقصر

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، متحف التحنيط في الأقصر للوقوف على الأنشطة التدريبية التي تقوم الوزارة بتنظيمها حاليًا بالمحافظة ضمن برنامج "سفراء السياحة" لتأهيل جميع المتعاملين مع السائح في المواقع الأثرية والمتاحف وتوعيتهم بأهمية السياحة للاقتصاد القومي.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لمحافظة الأقصر لمتابعة فتح الحركة السياحية، حيث تفقد متحف الأقصر وما تم نقله من قطع أثرية إليه من منطقة آثار تونة الجبل، والمتحف المصري بالتحرير لتنضم إلى الكنوز المعروضة به.





والتقى الوزير بالمتدربين وتحدث معهم عن مدى استفادتهم من هذه البرامج التدريبية، حيث أشادوا بالدورات والمجهود المبذول من الوزارة للاهتمام بالعنصر البشرى بالقطاع ورفع كفاءته، معربين عن سعادتهم لحضور الوزير للقائهم.





يذكر أن متحف الأقصر استقبل عدد كبير من القطع الأثرية دعمًا للعرض الجديد في المتحف والذي بدأ في استقبال السائحين بعد استئناف حركة السياحة الخارجية، والقطع عبارة عن مجموعة من التوابيت الملونة والتي تم العثور عليها في خبيئة باب القسس، وتابوت من خبيئة كهنة "مونتو"، والتي كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير، هذا بالإضافة إلى ١٠٠٠ تمثال "أوشابتي"، من نتاج حفائر منطقة الغريفة بتونة الجبل، وقد تم عرض هذه التماثيل على هيئة النسر المجنح.



