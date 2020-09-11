وزير الري يكشف حقيقة وجود علاقة بين سد النهضة وفيضان السودان (فيديو)

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، حقيقة وجود علاقة بين وجود سد النهضة، وتعرض السودان لأزمة الفيضان، مؤكدا أنه لا يوجد علاقة بين الأمرين، معقبا: "حاجة من عند ربنا".





وأشار "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الخسائر التي تعرضت لها السودان بعد الفيضان سببها بناء المواطنين هناك على مخرات السيول، منوها بأن الفيضان التي تعرضت له السودان هو الأعلى منذ 1988.





واعتبر ما تعرضت له السودان بسبب التعدي والبناء على مخرات السيول يشبه ما تعرضت له رأس غارب في 2016، معلقا: "الناس بتزعل لما بنزيل التعديات على النيل.. ولكن ده لحماية أرواح المواطنين".





واستقبل سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري والوفد المرافق وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الدكتور عبدالعاطي الى جنوب السودان للتباحث حول ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري .





وأعرب رئيس جمهورية جنوب السودان عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري لما يقدمه من دعم لأشقائه في دولة جنوب السودان خلال الأزمات، متمثلًا فى الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة لجمهورية جنوب السودان لمواجهة اثار الفيضانات بجمهورية جنوب السودان.





ونقل الدكتور عبدالعاطي تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشقائنا في دولة جنوب السودان قيادةً وحكومةً وشعبًا.





وصرح عبد العاطي إلى انه تم تنوير فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان بالمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان مؤكدًا على أن مصر تعمل جاهدًا لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان ولتنمية جنوب السودان.





وفى سياق آخر وخلال لقاء الوفد المصري مع السيد رياك مشار - النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان أكد الدكتور محمد عبدالعاطي أن مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان الشقيقة مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها خلال فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية والتي ستعمل بلا شك في المساهمة في الحد من أخطار الفيضانات.



