شاهد.. سبب غلق سيدة القطار مكالمتها مع الإعلامي محمد الباز

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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أغلقت السيدة صفية أبوالعزم، صاحبة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بـ"سيدة القطار"، الهاتف أثناء اتصالها مع الإعلامي محمد الباز، وذلك بعد وصول وفد رسمي من رئاسة الجمهورية بهدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقبل ذلك روت السيدة صفية في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، تفاصيل الواقعة وإصرارها على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمساري بسبب عدم قطع تذكرة.

وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمساري بسبب عدم قطع تذكرة.

وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".

مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

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