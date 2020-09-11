معتز عبدالفتاح: السيسي استلم مصر شبه دولة (فيديو)

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، تعليقا على كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بخصوص تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ومواجهة الدولة للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتوجيهه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية لطلب التقدم على التصالح.











