حمو بيكا يوجه رسالة للحضور "انتو مش جايين فرح واحد محروق"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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بدأ منذ ساعات حفل زفاف مطرب المهرجانات حمو بيكا، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات من داخل الفرح.


حيث ظهر "بيكا"، في الفيديو برفقة أصدقائه الحضور، قائلا: "أنا فرحت مصر كلها أنا عايز افرح، انتو مش جايين فرح واحد محروق".


وفي السياق ذاته انفرد "الفجر الفني"، بمجموعة من الصور والفيديوهات التي ظهر فيها حمو بيكا، وهو يستعد لـحفل زفافة، وهو في منزل والدته حيث وضع له الماكياج الماكير السينمائي تامر دهب


وفي سياق متصل، عبر "بيكا" عن سعادته بحفل زفافه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فرحة حمو بيكا البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".


في سياق متصل، طرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع حمو بيكا، الأيام الماضية، حيث قال عمر كمال عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "دلوقتى ممكن تسمعوا تراك " فلوس..فلوس " على اليوتيوب"

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