أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-9-2020.. هدوء بسعر المعدن الأصفر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات  اليوم الجمعة 11-9-2020، ليسجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 855 جنيها، وذلك مع استمرار الأداء المتذبذب، وجاء تحديث أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي:

أسعار الذهب الآن
عيار ١٨ : 732.85

عيار ٢١ : 855

عيار ٢٤ : 977.10


الجنيه الذهب : 6840

السعر العالمي : 1962


 أسعار الذهب العالمي

وشهدت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية استقراراً عند أعلى مستوى في أسبوع، أمس الخميس، بدعم من تراجع الدولار، لكن ظل تداوله في نطاق ضيق يبلغ 8 دولارات، حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يصدر في وقت لاحق من اليوم.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1946.25 دولار للأوقية (الأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر عند 1950.51 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

كما شهدت أسعار الذهب بالنسبة للعقود الأمريكية الآجلة استقرارًا عند 1954.90 دولار للأوقية.

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