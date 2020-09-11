أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-9-2020.. هدوء بسعر المعدن الأصفر

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة 11-9-2020، ليسجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 855 جنيها، وذلك مع استمرار الأداء المتذبذب، وجاء تحديث أسعار الذهب في السوق المحلي على النحو التالي:





أسعار الذهب الآن

عيار ١٨ : 732.85





عيار ٢١ : 855





عيار ٢٤ : 977.10









الجنيه الذهب : 6840





السعر العالمي : 1962









أسعار الذهب العالمي





وشهدت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية استقراراً عند أعلى مستوى في أسبوع، أمس الخميس، بدعم من تراجع الدولار، لكن ظل تداوله في نطاق ضيق يبلغ 8 دولارات، حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يصدر في وقت لاحق من اليوم.





واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1946.25 دولار للأوقية (الأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر عند 1950.51 دولار للأوقية أمس الأربعاء.





كما شهدت أسعار الذهب بالنسبة للعقود الأمريكية الآجلة استقرارًا عند 1954.90 دولار للأوقية.