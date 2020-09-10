الأهلي يقترب من خطف صفقة «الهداف»





أبدى مسؤولو نادي أهلي جدة السعودي موافقتهم على بيع الدولي الجزائري يوسف البلايلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





رحيل الجزائري يوسف البلايلي عن أهلي جدة السعودي





وكان الجزائري يوسف البلايلي قد تمسك برغبته في الرحيل عن السعودية خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، ودراسة العروض المقدمة إليه.





من جانبه أشار عدد من التقارير الجزائرية إلى أن إدارة النادي الأهلي تتفاوض مع والد البلايلي لضم نجله لصفوف الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأوضحت صحيفة الاقتصادية السعودية أن مسؤولي أهلي جدة السعودي، استقروا على قرار بيع البلايلي بعد عدم التزامه بعقده الاحترافي وتغيبه عن التدريبات.





ورفض البلايلي المتوج مع منتخب الجزائر بلقب أمم إفريقيا 2019، الانتظام في تدريبات فريق الأهلي السعودي رغبة منه في الرحيل، بعدما انتقل لصفوفه قادما من الترجي التونسي مقابل ما يقرب من 3 ملايين يورو.





الجدير بالذكر أن الجزائري يوسف البلايلي، شارك مع أهلي جدة السعودي في 13 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة، وذلك قبل فترة توقف بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بسبب تفشي فيروس كورونا.



