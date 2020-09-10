المجلس القومي للمرأة يكرم "سيدة القطار"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:52 م
سيدة القطار
سيدة القطار
كـسـاب أحـمـد
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قدم الدكتورة منى المليجي، مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية، باقة من الورود للحاجة صفية أبو العزم، بسبب تصرفها في واقعة القطار الشهيرة التي تعرض لها مجند تابع للقوات المسلحة.

وأضافت "المليجي" خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "نحتفل بالأم التي استطاعت التعامل مع الموقف الذي تعرض له الشاب النبيل، الذي يتميز بالنخوة والشهامة، والذي تعامل مع الموقف بثبات انفعالي شديد".

وتابعت، أن سيدة القطار ستلتقي الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لكي تكرمها بشكل يليق بها.

فيما أعرب أحد أبناء الحاجة صفية، عن سعادته بموقف والدته من تعرض مجند للإهانة، مشيرًا إلى أنه يتفاجأ كثيرًا، وأنه كان سيقدم على نفس التصرف الذي فعلته لو كان يملك المال.

وقال أحمد نجلها الأكبر، إن المجند لم يخطئ ولم يكن يستحق أي إهانة تعرض لها، مشددًا على أنه كان فخورًا للغاية عندما شاهد الفيديو، وأعاد مشاهدة الفيديو أكثر من مرة: "هي اللي مربيانا، ولو شافت واحدة أكبر منها واقفة في القطر هتقوم عشان تقعد رغم إنها مريضة".

وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.

وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".

مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءًا لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

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صفية أبو العزم سيدة القطار المجند المجلس القومي للمرأة

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