منح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وسام جمهورية أوزبكستان للصداقة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:47 م
الدكتور أحمد رجب
الدكتور أحمد رجب
أية حمروشي
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وقع الرئيس شوكت مير ضياييف رئيس جمهورية أوزبكستان يوم 29/8/2020 مرسوما جمهوريا بمنح الدكتور احمد رجب محمد علي رزق عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وسام جمهورية أوزبكستان للصداقة وهو من أرفع الأوسمة في جمهورية أوزبكستان تقديرا لدوره في تنمية العلاقات المصرية الأوزبكية ودعم أواصر الصداقة خصوصا في مجال العلم والثقافة بين البلدين الشقيقين.

وتتواصل سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة مع وزارة الخارجية المصرية وجامعة القاهرة لتحديد موعد حفل ومراسم تقليد الوسام والمقرر لها الفترة مابين 20 و30 سبتمبر 2020.

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وسام وزاره الخارجيه كلية الأثار شوكت مير ضياييف جمهورية أوزبكستان

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