مختار نوح: محمود عزت المرشد الحقيقي للإخوان منذ 1995 (فيديو)

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:45 م
مختار نوح
مختار نوح
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال مختار نوح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن التنظيم السري للجماعة هو من كان يحكم ويتحكم، فأي مرشد لم يكن له أي دور سوى الواجهة.

وأضاف "نوح" في حوار خاص مع برنامج "رأي عام" عبر فضائية TeN، أن "محمود عزت كان يقود الجماعة منذ 1995 نظرًا لسيطرته على التنظيم السري وبعدما استقر الأمر المالي لخيرت الشاطر".

وأكد أن "مرشدين جماعة الإخوان منذ 1995 كانوا مجرد صورة ولم يكونوا لهم دورًا، والآن أصبح المنصب رمزًا للخيانة والفساد ودعم الإرهاب والإجرام".

وتشهد جماعة الإخوان الإرهابية، صراعات داخلية ضخمة، جراء تعيين القيادي الإخواني إبراهيم منير مرشدًا للجماعة، خلف محمود عزت، حيث يختلس أموالهم، واعتراضًا على شخصيته المثيرة للمشاكل.

تشتد الخلافات الداخلية، داخل جماعة الإخوان الإرهابية، بين الشباب وكبار السن، عقب تولى إبراهيم منير منصب المرشد أو القائم بأعمال المرشد، بسبب تدخله في وقف منح الأموال وتوفير الملاذات لبعض العناصر الإخوانية ومنحها لمن يراه هو مناسبًا.

وضمن أسباب الهجوم على منير، اختلاسه من أموال تمويل التنظيم الدولي للإخوان ما يقدر بـ200 مليون دولار، بالإضافة إلى أنه حرض الأمن التركي على عدم منح الإقامات لمن يعترضون على وجوده كقائم بأعمال مرشد الإخوان بعد القبض على محمود عزت، حسب الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مختار نوح القبض على محمود عزت الخلافات الداخليه الاخواني محمود عزت ابراهيم منير

أخبار تهمك

مؤشر جديد يُقرب الزمالك من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ يوم

قرار فايلر يحسم صفقة الأهلي القادمة

منذ ساعة و نصف

تعرف على أرقام الكونغولي "مالانجو" المُرشح لقيادة هجوم الأهلي

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ساعتين

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 7 ساعات

وسط أنباء اقترابه.. سولشاير يرد على أنباء التعاقد مع «الساحر»

منذ ساعة و نصف

شاهد.. أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا.. وعمر كمال أول المهنئين

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

بأي ثمن.. ريال مدريد يقول كلمته ويحدد مصير نجمه

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد تعيين إبراهيم منير مرشدًا.. صراعات الإخوان الداخلية تشتد

مختار نوح: هذا سبب تمرد شباب الإخوان على المرشد الجديد

مختار نوح: إبراهيم منير له آراء عن المثلية الجنسية

بعد القبض على محمود عزت.. مختار نوح يكشف مفاجأة (فيديو)

مختار نوح يكشف مفاجأة عن وضع الإخوان (فيديو)

مختار نوح: خيرت الشاطر استخدم الأموال لشراء الذمم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:46 م

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

04:42 م

قرار فايلر يحسم صفقة الأهلي القادمة

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟