مختار نوح: محمود عزت المرشد الحقيقي للإخوان منذ 1995 (فيديو)

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قال مختار نوح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن التنظيم السري للجماعة هو من كان يحكم ويتحكم، فأي مرشد لم يكن له أي دور سوى الواجهة.



وأضاف "نوح" في حوار خاص مع برنامج "رأي عام" عبر فضائية TeN، أن "محمود عزت كان يقود الجماعة منذ 1995 نظرًا لسيطرته على التنظيم السري وبعدما استقر الأمر المالي لخيرت الشاطر".



وأكد أن "مرشدين جماعة الإخوان منذ 1995 كانوا مجرد صورة ولم يكونوا لهم دورًا، والآن أصبح المنصب رمزًا للخيانة والفساد ودعم الإرهاب والإجرام".



وتشهد جماعة الإخوان الإرهابية، صراعات داخلية ضخمة، جراء تعيين القيادي الإخواني إبراهيم منير مرشدًا للجماعة، خلف محمود عزت، حيث يختلس أموالهم، واعتراضًا على شخصيته المثيرة للمشاكل.



تشتد الخلافات الداخلية، داخل جماعة الإخوان الإرهابية، بين الشباب وكبار السن، عقب تولى إبراهيم منير منصب المرشد أو القائم بأعمال المرشد، بسبب تدخله في وقف منح الأموال وتوفير الملاذات لبعض العناصر الإخوانية ومنحها لمن يراه هو مناسبًا.



وضمن أسباب الهجوم على منير، اختلاسه من أموال تمويل التنظيم الدولي للإخوان ما يقدر بـ200 مليون دولار، بالإضافة إلى أنه حرض الأمن التركي على عدم منح الإقامات لمن يعترضون على وجوده كقائم بأعمال مرشد الإخوان بعد القبض على محمود عزت، حسب الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار".

