الاتحاد الأوروبي: مستعدون لفرض عقوبات على تركيا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:19 م
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الفجر
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أكدت دول الاتحاد الأوروبي في ختام قمتها حل الأوضاع في شرق المتوسط استعدادها لوضع قائمة بعقوبات ما لم تتراجع تركيا عن تحركاتها الأحادية في المنطقة.

وأضافت الدول الأروبية السبع الأعضاء في مجموعة "ميد 7" في بيان ختامي صدر عقب القمة التي عقدت اليوم الخميس في جزيرة كورسيكا الفرنسية، أنه يمكن بحث اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد تركيا في المجلس الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأكد البيان دعم دول جنوب أوروبا السبع الكامل وتضامنها مع قبرص واليونان "في وجه التعديات المتكررة على سيادتهما وحقوقهما السيادية والأعمال التصعيدية من جانب تركيا".

ودعت المجموعة دول المتوسط إلى احترام القانون الدولي خاصة القانون البحري الدولي، وحثتها على حل النزاعات عن طريق الحوار والتفاوض.

ورحب قادة الدول السبع بجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي وألمانيا بهدف استئناف الحوار بين اليونان وتركيا حول قضية المنطقة البحرية.


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شرق المتوسط تركيا انقرة الاتحاد الاوروبي اردوغان

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