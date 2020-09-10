سيدة القطار: "الرئيس هيكرمني.. وكبرتوا الموضوع"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:29 م
سيدة القطار
سيدة القطار
هدى عبدالرازق
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قالت السيدة صفية أبو العزم، والمعروفة إعلاميا بسيدة القطار، إنها بكت بسبب الموقف الذي تعرض لها المجند، قائلة: "بكيت الإهانة وحشة".

وأشارت "أبو العزم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن رئاسة الجمهورية توااصلت معها، وأخبروها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقوم بتكريمها، معقبة: "كبروا الموضوع، والموضوع بسيط".

وأضافت أنها تعاملت مع الموقف كأم، ولها أولاد في عمر المجند"، منوهة بأنها لم تكن تعلم أن هناك أحد يصور الواقعة.

وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.

وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".

مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءًا لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

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