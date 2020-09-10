شاهد.. تهالك معدية عزبة العسيلي ببرك الخيام.. والأهالي: "تحصد أرواحنا"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:21 م
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
الفجر
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عرض الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،" استغاثة أهالي عزبة العسيلي بقرية برك الخيام التابعة لمركز ومدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، بسبب تلف المعدية الكائنة أمام شارع مسجد بلال بشارع ناهيا.

وقال الأهالي إن تهالك المعدية يجسد كارثة إنسانية حيث تتسبب في سقوط السيارات العابرة من فوقها مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

ولفت أهالي قرية برك الخيام وناهيا وعزبة العسيلي، إلى أن المعدية تقوم بربط العديد من المناطق ببعضها، مما يمثل أهمية كبيرة للأهالي.

وناشد الإعلامي محمد موسى، اللواء ياسر مدين رئيس مدينة كرداسة إيقاف نزيف الحوادث بسبب تهالك المعدية وحفاظا على أرواح المواطنين.

وفي سياق منفصل، عرض الإعلامي محمد موسى مأساة استغاثة المواطن لأحمد سمير محمد (٢٢ سنة) خريج كلية الهندسة جامعة عين شمس، حيث يعاني من تورم دموي فوق العين اليسري بسبب شريان زائد لوجود تورم فوق جفن العين الأمر الذي أدي إلى تشوه بالوجه والعين وأصبحت مغلقة تماما.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تم عرضه على أكثر من دكتور ومحاولة علاجه من خلال إجراء عملية جراحية، وعمليات علاجية بالأشعة التداخلية ومحاولة حقن الشريان أكثر من مرة لكن الحالة ساءت أكثر.

وتابع، كما تم عرضه على لجنة طبية بمستشفي الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس وقرار اللجنة أكد أن حالته تحتاج إلى السفر للخارج من أجل تلقي العلاج.

وناشد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة التدخل لإنقاذ حياة هذا الشاب.

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معدية عزبة برك الخيام الإعلامي محمد موسى

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