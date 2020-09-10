محمد موسى يعرض مأساة مهندس يعاني من مرض خطير: "علاجه بره مصر"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:18 م
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
الفجر
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عرض الإعلامي محمد موسى مأساة استغاثة المواطن لأحمد سمير محمد (٢٢ سنة) خريج كلية الهندسة جامعة عين شمس، حيث يعاني من تورم دموي فوق العين اليسري بسبب شريان زائد لوجود تورم فوق جفن العين الأمر الذي أدي إلى تشوه بالوجه والعين وأصبحت مغلقة تماما.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تم عرضه على أكثر من دكتور ومحاولة علاجه من خلال إجراء عملية جراحية، وعمليات علاجية بالأشعة التداخلية ومحاولة حقن الشريان أكثر من مرة لكن الحالة ساءت أكثر.

وتابع: تم عرضه على لجنة طبية بمستشفي الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس وقرار اللجنة أكد أن حالته تحتاج إلى السفر للخارج من أجل تلقي العلاج.

وناشد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة التدخل لإنقاذ حياة هذا الشاب.

وفي سياق منفصل،أشاد الإعلامي محمد موسى، بالجهود الكبيرة التي يبذلها محمد سعفان وزير القوى العاملة، من أجل خلق فرص عمل حقيقة للشباب فضلا عن دوره الكبير في جلب حقوق العاملين المصريين في الخارج، لافتا أن هذين الملفين على رأس أولويات الوزارة مما يعد نقطة تحول كبيرة في سياسة الدولة بعد خلع المعزول والجاسوس محمد مرسى.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وزارة القوى العاملة بذلت جهودا مكثفة على مدار السنوات الأخيرة في ملف حقوق المصريين العاملين في الخارج. 

وتابع: استطاعت الوزارة تحقيق انجازا جديدا من خلال تراجع نسب معدلات البطالة ووفرت العديد من فرص العمل الحقيقة للشباب.

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مهندس مرض علاج الإعلامي محمد موسى

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