الرجاء يفوز على أبو قير في مباراة مثيرة وديًا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، فوزا عريضا، على حساب فريق ، أبو قير للأسمدة، ثلاثية مقابل هدف، في اللقاء المثير، الذي أقيم مساء الخميس، ببرج العرب، استعداداً لعودة القسم الثاني.

تقدم الرجاء بهدف في الشوط الأول، سجله اللاعب طارق سالم، وفي الشوط الثاني، أضاف خالد أبو زياده، الهدف الثاني، ثم أضاف زميله محمد رزق، الهدف الثالث، ثم سجل أبو قير هدفين ليخرج اللقاء بفوز محاربي الصحراء 3-2.

ومن المقرر أن يلتقي الرجاء، في المباراة الودية الأخيرة، مع أحد فرق الدوري الممتاز، قبل مواجهة فريق غزل المحلة، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، بالقسم الثاني، بينما سيلعب أبو قير مع الحمام، بالجولة ذاتها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المقابل الرجاء ابو قير

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ نصف ساعة

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 30 دقيقة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عقد لا يُصدق.. تعرف على راتب رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

منذ أقل من ساعة

ساسي يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا قدم "البلايلي" مع الترجي وأهلي جدة ومنتخب الجزائر؟

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بأي ثمن.. ريال مدريد يقول كلمته ويحدد مصير نجمه

منذ نصف ساعة

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

4 أهداف وركلتي جزاء في فوز مثير لأبو قير على الجزيرة بالممتاز "ب"

فوز دمنهور والأوليمبي وأبو قير وتعادل فاركو والحمام بالقسم الثاني

أبو قير يخطف فوزا دراميا من دمنهور بالقسم الثاني (صور)

فوز دمنهور وغزل المحلة وكفر الشيخ وسقوط المنصورة بالقسم الثاني

غزل المحلة يستضيف الحمام في لقاء متكافئ غدا بالقسم الثاني

المحلة يهزم الحمام في لقاء مثير بهدف نظيف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

04:42 م

عاجل - مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

07:36 م

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟