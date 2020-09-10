تعرف علي موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 .. متي تنسيق المرحله الثالثه 2020؟

ننشر لكم تفاصل موعد المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2020 يترقب طلاب الثانوية العامة 2020 الذي لم يحالفهم الحظ في تسجيل المرحلة الأولي والثانية، عن موعد تسجيل رغبات المرحلة الثالثة، لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية 2020.





ومن المقرر بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2020 عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، حيث من المقرر أن تقبل هذه المرحلة الناجحين بالثانوية العامة بحد أدنى 50% لجميع الشعب.









موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2020





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول 2020، غدا الخميس الموافق 10 سبتمبر الجاري، بمقر التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة بجوار الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة.









الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2020





وكان الحد الأدني للمرحلة الثانية في الشعبة العلمية ٣١٧.٥ درجة بنسبة ٧٧.٤٪ بعدد طلاب ١٩٤٤٤٨ طالب، والحد الأدني للمرحلة الثانية في الشعبة الأدبية ٢٧٨ درجة بنسبة ٦٧.٨٪ بعدد طلاب ٦٠٠٦٤ طالب، مشيرا إلى أن إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية هو ٢٥٤٥١٢ طالب.









مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2020





وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالى، أن هناك عدد من طلاب المرحلة الثانية للتنسيق لم يسجلوا رغباتهم حتى إغلاق باب التسجيل بموقع التنسيق الإلكترونى من إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية البالغ عددهم أكثر من 254 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أن التعامل مع هؤلاء الطلاب سيكون من خلال ترشيحهم للكليات وفقا للأماكن المتبقية بالكليات.









متي تنسيق المرحله الثالثه 2020





وكشفت المؤشرات، أنه من المتوقع أن يصل الحد الأدنى لقبول طلاب الشعبة العلمية بكليات الطب البيطرى 97%، ويبلغ الحد الأدنى بكليات الهندسة 93.8% وكلية التخطيط العمرانى 93.6%، ويصل الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة 372 درجة بنسبة 91%.





كما من المتوقع أن يبلغ الحد الأدنى لقبول طلاب الأدبي بكليات الآداب إنتساب موجه 314 درجة بنسبة 76%، ويصل الحد الأدنى لكليات التجارة إنتساب موجه 307 درجة بنسبة 75%، ويبلغ الحد الأدنى لكليات الحقوق انتساب 287 درجة بنسبة 70%.









نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2020 برقم الجلوس





وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2019/2020، جاء ذلك عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحانات (الدور الثاني) لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة.





وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للدور الثاني 112279 طالب/طالبة، وحضر منهم 111500 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 103700 طالب/طالبة بنسبة 93%.





وبلغت نسبة النجاح العامة للثانوية العام هذا العام (دور أول + دور ثاني) 98.6%، علمًا بأن نسبة النجاح العام الماضي كانت 98.3%.









رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني





اضغط هــــــنــــــــا" وأشارت الوزارة،إلي أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني معرفة نتيجتهم برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالى: "









موعد بدء تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني





وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني لأول مرة بسبب جائحة فيروس كوفيد_19 المعروف اعلاميا باسم كورونا المستجد.





وتبدأ التظلمات من غدًا الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 وحتى يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة وفقًا لضوابط الاطلاع التي تمت في الدور الأول وذلك للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية والطلاب الراسبين فقط، أما الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني لايستفيد من تظلمه.









التعليم تعلن عن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة





فجر الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، ونائب الوزير، مفاجأة لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وهي إن الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز لعقد امتحان للطلاب الذين تعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين على الأكثر كفرصة ثانية.



