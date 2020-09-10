وزير التعليم يكرم "سيدة القطار"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:07 م
سيدة القطار
سيدة القطار
ريم محمود
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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة صفية إبراهيم، مُعلمة مدرسة شهداء بدر بالمحلة الكبرى، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، حيث تمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب لأحد المجندين.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توجيه الشكر والتقدير للمعلمة صفاء إبراهيم، وجميع المعلمين الذين يتمتعون بنفس الصفات النبيلة والوطنية.

وأعلنت الوزارة عن تنظيم تكريم يليق بالموقف النبيل الذي قامت به المعلمة، بما يعكس رسالة المعلم.

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معلمة سيدة القطار تكريم المجند التعليم

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