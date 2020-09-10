مشاهد.. ملك قورة تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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خضعت الفنانة ملك قورة، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت ملك مجموعة صور من تلك الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ملك، بالصور بإطلالة مميزة وأنيقة مرتدية فستان أنيق أسود في أبيض، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً علي كتفيها، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء حلق أبيض متناسب مع الفستان، ووضعت ميكب خفيف أبرز جمال ملامحها.


ولاقت الصور إعجاب الكثير من محبيها وتباينت التعليقات ابرزها "سكرة يا موكة ، وعلق آخر قمر يا نجمة ".


والجدير بالذكر أن زينة شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، أحمد صيام، سلوى خطاب، أيمن عزب، سامح السريطي.



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